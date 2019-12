Raimond Kaljulaid: Michal püüab näidata, et tema sõnal on endiselt kaalu

Loomulikult ei ole kusagil kirjas, et just erakonna juht peab olema Tallinna meerikandidaat, aga võttes arvese, et see positsioon on kohalike valimiste kõige magusam saadaolev auhind, siis kas pole mitte kummaline, et erakonna juht, kes samal ajal ei ole hõivatud ka riigi valitsemisega, seda positsiooni endale ei soovi?

Me muidugi ei tea, kas ta soovib või mitte. Selleks peaks olema Kallase siseringis. Aga muidugi oleks igati loogiline kohalikel valimistel panustada pealinnas oma tugevaimale kandidaadile. Kaja Kallase toetus valijate hulgas on hoopis teises suurusjärgus kui Kristen Michali oma. Michal on väga konfliktne, väga vastakaid tundeid tekitav poliitik ning ma ei pea ka väga targaks tema jätkuvaid katseid mängida rahvuspõhisele vastandumisele. Tallinn on mitmerahvuseline linn ja kõik siin elavad inimesed peavad end tundma koduselt ja turvaliselt. Michal oma hariduspoliitiliste ideedega on timurlane, kes soovib vene inimese üle tee aidata seal, kus keegi seda temalt ei ole palunud. Üldse, ta on usutavam kui räägib praamidest, mitte koolidest. Selles mõttes oleks Kaja olnud märksa tugevam, märksa enam kogukondi liitev ja paljudele vastuvõetav kandidaat. Mõlema nõrkuseks on see, et ega nad eriti kohaliku taseme poliitikat ei valda ning Tallinna tänaste rõõmude ja muredega kursis ei ole ning vaevalt keegi usub, et nad on valmis oma võimuambitsioonid Toompeal neljaks aastaks unustama ja tõsiselt omavalitsuse tasemel poliitikasse panustama. See on Reformierakonna suurim nõrkus kohalike valimiste kontekstis.

Kaja Kallas on 2016. aastal oma blogis kirjutanud, et tahaks küll linnapeaks hakata, aga "Tallinna piirkonna esimees (ka toona Kristen Michal - toim) ütles mulle, et Tallinna valija tahab linnapeaks valget heteroseksuaalset meest, kahe lapse isa." Kas Kallase ja Michali vahel paistab mingi vana vaen? Või on see mingi erakonna leeridevaheline hõõrumine?

Selle üle spekuleeritakse tugevalt, et Reformierakonna ühtsus on endiselt väga habras ning tegemist on paremal juhul ajutise vaherahuga. Probleem on minu arvates sügavalt Reformierakonna organisatsiooni kultuuris. Iga vähegi mõtlev inimene saab aru, et opositsiooniliidri õõnestamisega hetkel ei ole vaja tegeleda - kuni EKRE lõhub Eesti riiki on vaja sellele ühtsena vastu seista, kuid teatud oravapartei poliitikutele on omane vaadata igal hommikul peeglisse ja tuletada endale meelde, et ainult “mina, mina, mina” olen tähtis. Ma loodan, et see aja jooksul muutub.