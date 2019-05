Rahumäe teel juhtunud liiklusõnnetuses sai viga 12-aastane jalgrattur, politsei palub abi õnnetuse pealtnägijatelt

Esialgsetel andmetel juhtus liiklusõnnetus siis, kui sõiduauto Toyota liikus mööda Rahumäe teed Tammsaare tee poolt Tervise tänava suunas ja sõitis reguleerimata ülekäigurajal otsa jalgratturile.

Vigastada saanud laps viidi Tallinna Lastehaiglasse. Esialgsetel andmetel ei kandnud poiss kiivrit. Autot juhtinud 35-aastane naine oli kaine ja tal on vastava kategooriat juhtimisõigus.

„Konkreetse liiklusõnnetuse kõiki asjaolusid selgitab välja menetlus. Küll on oluline meelde tuletada kõigile noortele jalgratturitele, et kindlasti tuleb enne sõidutee ületamist veenduda, et autojuht on teid märganud ja sõiduk annab teile teed. Alati on turvalisem ratta seljast maha minna ja ületada teed, jalgratas käe kõrval lükates,“ ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse vanemkomissar Marina Aleksejeva.

„Jalgrattur on vähem kaitstud liikleja. Kuni 16-aastastele jalgratturitele on kiivri kasutamine kohustuslik, kuid soovitame kiivrit kasutada kõigile jalgratturitel.“

Tänavu toimus jalgratturite osalusel 45 liiklusõnnetust, neis hukkus üks inimene ja sai vigastada 45 inimest.

Politsei palub selle liiklusõnnetuse pealtnägijatel ja ka sellest liiklusõnnetusest autokaamerate salvestisi omavatel autojuhtidel võtta ühendust numbril 612 3000 (E-R 8.00-19.00) või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.