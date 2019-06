Raasikul läks gaasiplahvatusest põlema kontorihoone

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul pole veel kindel, kas tegu oli plahvatusega või mitte, kuid selge on see, et Raasikus põleb kontorihoone. Inimesi tulekahjus esialgu teadaolevalt kannatada ei saanud.

Kuna kustutustööd alles käivad, ei ole päästjatel võimalik minna hoonesse sisse ja selgeks teha, mis põlengu täpsemalt põhjustas.

Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse gaasiplahvatusest. Täpsemad asjaolud ja põhjused selgitab välja edasine menetlus.