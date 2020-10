Purjutamise käigus oma abikaasat pähe tulistanud Liina Bahovski kriminaalasi jõudis kohtusse

Liina Bahovski tulistas 18. mai hilisõhtul oma abikaasat, tuntud laskeinstruktorit Martin Bahovskit tulirelvast pähe. Kriminaalmenetlust juhtinud prokuröri Katrin Paesoo sõnul on raskete tagajärgedega kuriteo taga alkoholi kuritarvitamine.

"Uurimise käigus leidis kinnitust, et süüdistatav tarbis koos abikaasaga kodus alkoholi. Kriminaalmenetluses kogutud tõendite järgi viibis naine abikaasaga ühes ruumis ja sihtis enda nimele registreeritud seaduslikust tulirelvast tema poole. Järgmine hetk tulistas naine ühe lasu abikaasa näo piirkonda, põhjustades sellega mehele eluohtliku vigastuse," kirjeldas Paesoo.

Kui prokuratuur leiab, et tulistamise näol oli tegu tapmiskatsega, siis Liina Bahovski kaitsja Jugans Grossmann on varasemalt Ekspressile rääkinud, et naine olevat mänginud hoopis mängu, kus sihitakse püstoliga kõrvalseisjat, aga seejärel pööratakse toru kõrvale ja sooritatakse lask. Grossmanni versiooni kohaselt läks Liinal meelest ära, et tema käes olev relv oli laetud. Pärast lasu toimumist ja Martini haavatasaamist osutas naine mehele esmaabi ja kutsus kiirabi.

Sündmuskohale reageerinud meedikud viisid kannatanu haiglasse ja tema elu õnnestus päästa. Politseinikud pidasid tulistamises kahtlustatava naise samal õhtul kodus kinni. Politseiametnikud leidsid majast ja abihoonetest kokku 12 tulirelva, millest kolm olid ebaseaduslikud. Lisaks leiti territooriumilt ebaseaduslikke relvaosi. Selles osas alustati eraldi kriminaalmenetlus Martin Bahovski suhtes. Nii naisel kui mehel olid relvaload, mis täna enam ei kehti.

Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti naine eeluurimise ajaks vahi alla. Juulis asendas kohus vahistamise elektroonilise valvega, mille all viibib Liina Bahovski tänaseni. Kohus ei ole eelistungi aega veel määranud.