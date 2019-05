Purjus nooruk ärandas auto, eksis sellega metsa ära ja kutsus endale politsei

Noormees ütles kõnes häirekeskusele, et on Valga vallas Tõlliste külas metsas ja ei leia enam üles koduteed, teatas lõuna prefektuuri pressiesindaja. Ajal, mil politseipatrull meest metsa otsima sõitis, andis too häirekeskusele teada, et on leidnud väljapääsu metsast ning seikleb nüüd kuskil kruusasel teel.

Kuivõrd mees ei teadnud jätkuvalt, kus on tema kodu ning millises suunas liikuma peab, läksid politseinikud talle vastu.

Politseinikud leidsid metsateelt nii joobes 18-aastase mehe kui ka Laatrest samal ööl ärandatud sõiduauto Peugeot. Politsei pidas joobes noore mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viis ta arestikambrisse kainenema.

Avariiline sõiduauto teisaldati parklasse ning juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.