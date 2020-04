Purjus noormees ärandas Raplas liinibussi ja sõitis sellega mitukümmend kilomeetrit

Häirekeskus sai kella 6.20 ajal teate, et Rapla bussijaamast on kadunud liinibuss, mille juurest bussijuht oli mõneks hetkeks lahkunud. Teatele reageerinud politseinikud asusid koostöös bussifirmaga juhtunut selgitama.

Asjaolusid uurides selgus, et Rapla bussijaamas oli töötava mootoriga inimtühja liinibussi istunud noormees ning sõitnud sellega Raplast Kehtna poole ning sealt edasi Harjumaale Saue valda, kus politseipatrull ta Vana-Tuula maanteel kella 7.35 ajal kinni pidas. Politseinikud mõõtsid 19-aastasel roolis olnud mehel alkoholijoobe. Samuti selgitasid politseinikud välja, et mehel ei ole juhtimisõigust ning teda on ka varem selle eest vastutusele võetud.

"Mis ajendas noormeest bussi varastama ja kuhu ta sellega sõita tahtis, peab selgitama alustatud menetlus. Esialgu toimetasime ta kainenema, kuid loodan, et meil on võimalik õige pea temalt selgitusi saada. Oma käitumisega pani mees ohtu nii enda kui kõik teised liiklejad ja läks hästi, et keegi viga ei saanud. Tänan ka tähelepanelikku kodanikku, kes vahetult enne mehe kinnipidamist andis meile teada teel vingerdavast bussist," rääkis Rapla jaoskonna vanemuurija Annely Piirimets.

19-aastase mehe suhtes alustati kriminaalmenetlus asja omavolilise kasutamise, alkoholijoobes sõidukijuhtimise ning süstemaatilise juhtimisõiguseta sõitmise eest.