Purjus mees kutsus endale politsei: jõin palju viina, aga tahaks autoga sõitma minna. Kes mind keelaks?

"Nädalavahetusel saime kõne Jõgevamaa mehelt, kes pajatas, et on suure koguse viina ära joonud ja läheb nüüd autoga sõitma," seisab postituses. Mees teatas hädaabinumbril: "Tean, et ei tohiks, aga vot on vaja ja kes saaks mind keelata?"

Patrull läks igaks juhuks kontrollima, on mees ehk veel kodus. Näis, et härral oli politseinike saabumisest hea meel, ajas lausa käe pikaks, et autovõtmed vabatahtlikult patrullile üle anda ja nii välistada oma sõitu minek.

Ja et sellest veel vähe olnuks: hommikul helistas mees taas politseisse, aga sedapuhku juba tänuavaldusega. "Olin purjus ja pidin sõitma minema, aga politsei võttis võtmed ära. Tahan tänada politseinikke, kõik sai õigesti tehtud, kõik on korras ja hullem jäi olemata. Jõudu ja tervist teile kõigile!"

Lõuna prefektuur manitseb, et iga inimene või sama tark olla ja hullema ära hoida. "Kui sul tekib alkoholi pruukides tunne, et on VAJA sõitma minna, helista 112 ja aitame sul õige otsuse teha, et õhtu avarii ja arestimaja külaskäiguga ei tipneks," märgitakse postituses.