Purjus juhi põhjustatud laupkokkupõrge nõudis elu vastsündinud lapselt

28. jaanuari õhtul kaldus Tartumaal Aardlapalu külas raskelt joobes 51-aastase mehe juhitud Ford vastassuunavööndisse ning toimus laupkokkupõrge vastu sõitnud Volkswagen Passatiga.

Avariis said raskelt viga Fordi juht ja masinas kaasa sõitnud naine ja laps, Volkswagenit juhtinud lapseootel naine sai üliraskeid vigastusi. Kõik kannatanud viidi haiglaravile. Vaatamata arstide pingutustele suri õnnetuse järel vastsündinud laps haiglas.

„Väga raske on leida üldse sõnu, millega kirjeldada seda traagikat ja meeleheidet. Valus on mõelda, et ühe elunäinud inimese vastutustundetu käitumine võttis elu, mis ei olnud jõudnud alatagi,“ lausus Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa ning avaldas sügavat kaastunnet lapse kaotanud perele ja teistele lähedastele.

„See, mis juhtus, ei ole liiklusõnnetus. See on kuritegu. Teatakse, et joobnuna rooli istumine võib viia raske avariini. Teatakse sedagi, et kui tagajärg on käes, siis seda enam tagasi ei pööra. Seega, kui keegi rikub ühiskonnas kokku lepitud reegleid ja seda korduvalt, ei saa me rääkida, ei juhtus õnnetus. See, mis toime pandi, on kuritegu,“ sõnas jaoskonna juht.

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas eelmisel nädalal taotluse õnnetuse põhjustanud mehe vahistamiseks ning kohus selle taotluse ka rahuldas. Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm sõnas, et mees on väärteo korras joobes juhtimise eest karistatud viimati möödunud suvel ning mehe enda sõnul on tal harjumus iganädalaselt alkoholi tarvitada. „Seda arvestades on väga tõenäoline, et vabadusse jäädes jätkab mees samasuguse käitumisega ning kaasliiklejate ohtu seadmisega, mistõttu oli tema vahistamine vältimatu.“



Eestis põhjustasid joobes juhid möödunud aastal 529 liiklusõnnetust, milles sai viga 146 inimest ja hukkus 12.