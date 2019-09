Pühapäeval Tallinnas kolme vigastatuga avarii põhjustanud juht võeti vahi alla

Kriminaalmenetlust juhtiv prokurör Diana Helila selgitas, et kuna kahtlustatav ei ole varasematest ja leebematest karistustest õigeid järeldusi teinud, siis taotles prokuratuur kohtult 23-aastase Martini vahi alla võtmist.

"Kahtlustatav on varem korduvalt karistatud lubadeta sõitmise eest, kuid sellest hoolimata oli ta taaskord roolis ning sel korral põhjustas ta ka avarii, kus inimesed said vigastada. Arvestades kahtlustatava suhtumist ühiskonnas kehtivatesse reeglitesse, oli igati põhjendatud taotleda ta vahistamist," selgitas prokurör Helila.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul teeb politsei iga päev tööd selle nimel, et kaitsta liiklejate elu ja tervist, kuid paraku ei saa alati ainult liiklusjärelevalvega kõigi turvalisust tagada.

"Seda saavad teha eelkõige liiklejad ise, veendudes, et nad oma tegevusega kellegi elu ohtu ei pane," ütles Kullamäe.

Ta lisas, et ohtliku sõidustiiliga sõidukit nähes tuleb sellest kindlasti teada anda helistades hädaabinumbril 112. "Ei tasu lootma jääda, et küllap on keegi seda juba teinud. Ükski kõne, mis võib aidata politseil ohtliku juhti liiklusest kõrvaldada, pole liiast. Sellega võib päästa koguni kellegi elu," rõhutas liiklusjärelevalve keskuse juht.

Sel aastal on Eestis toimunud 1057 liiklusõnnetust, milles on surma saanud 42 ja vigastada 1302 inimest.