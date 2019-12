Pühade ajal teatati perevägivallast rohkem kui mullu

Möödunud aastaga võrreldes oli veidi rohkem lähisuhtevägivallaga seotud väljakutseid, teatas politsei Delfile. Alates 23. detsembrist kuni 26. detsembrini sai politsei 195 lähisuhtevägivallaga seotud väljakutset, möödunud aastal oli väljakutseid 178. See tähendab, et politsei sai keskmiselt 49 väljakutset päevas, tavaliselt saab politsei keskmiselt 30 teadet päevas.

"Väike tõus lähisuhtevägivallaga seotud väljakutsetes ei tähenda, et kodudes vägivallatseti möödunud pühadega võrreldes rohkem. Inimesed, nii vägivalla all kannatajad kui ka kõrvalised inimesed, näiteks naabrid, annavad nendest juhtumitest aina enam teada. Enim juhtumeid leidis aset Harjumaal ja Ida-Virumaal," täpsustas PPA juhtivkorrakaitseametnik Toomas Malva.

Esmaspäevast neljapäevani juhtus kaheksa liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 11 inimest. Teisipäeval, 24. detsembril sai politsei teate, et Harjumaal Padise külas kukkus 60-aastane mees jalgrattaga ja suri sündmuskohal. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kolmapäeval, 25. detsembril põrkasid Jõgevamaal Jõgeva-Mustvee maanteel kokku kaks sõiduautot. Haiglasse toimetati viis inimest, neist kaks lapsed.

Pühade ajal on autosid rohkem liikvel ja seetõttu on ääretult tähtis, et autojuhid oleksid tähelepanelikud ja varuksid sihtkohta jõudmiseks aega.

Liikluses oli samuti palju alkoholiga seotud juhtumeid. Näiteks 26. detsembril astus Tallinnas teeservast autoteele 64-aastane joobes mees, kes sai löögi sõiduautolt ja toimetati haiglasse.

Nelja päeva jooksul kõrvaldati autoroolist ligi 90 joobes juhti, neist kaks olid tarvitanud narkootikume.