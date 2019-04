Pühad tõid tänavatele purjus roolikeerajad

Eile ärandati ka üks sõiduk. Lõuna prefektuuri haldusalast ärandati tumehall Volvo XC90 registreerimismärgiga 451BDP.

Sel aastal on liikluses viga saanud üle 80 jalakäija, neljandik kannatanuist on lapsed ja kuni 16-aastased noored. Auto ja jalakäija kokkupõrkes jääb kaotajaks alati inimene. Palume autojuhtidel olla tähelepanelikud, märgata inimesi ja vähendada ülekäigurajale lähenedes kiirust. Jalakäijatel palume aga enne ülekäigurajale astumist tõsta pilk oma telefonilt ning veenduda selles, et autojuht on sind märganud ja annab sulle teed.