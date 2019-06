Prügiäri: Arvo Sarapuu väimees astub kohtu ette

2017. aasta mais pidas kaitsepolitsei Tallinna prügiäri kriminaalasja raames kinni toonase abilinnapea Arvo Sarapuu, kes kahtlustuse kohaselt leppis talle lähedalseisva ATKO Grupi omanikeringi kuuluva mehega kokku, et AS ATKO Grupp ja selle tütarettevõtted osalevad Tallinna keskkonnaameti poolt avaldatud jäätmeveo teenuse riigihangetel variühingu kaudu. Lisaks Sarapuule said kahtlustuse BWMi juhatuse liige Kaido Laanjärv ning Sarapuu väimees, ATKO Grupi juhatusse kuulunud Margo Tomingas.

Läinud aastal lõpetas riigiprokuratuur Tallinna endise abilinnapea, keskerakondlase Arvo Sarapuu kriminaalasja oportuniteediga ja Sarapuu kohustus tasuma riigituludesse 12 000 eurot.

Nüüd on Margo Tomingas ja Kaido Laanjärv saadetud toimingupiirangu rikkumist ja sellest osavõtmist käsitleva paragrahvi alusel kohtu alla.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.