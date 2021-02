Prokurör: Peep Talvingu ründamine polnud seotud tööga teadusnõukojas

Helila ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Toomas Erm Wilson tunnistas end teos süüdi ja kahetses ning on nõus kokkuleppemenetlusega, vahendab ERR.

Samas ei suutnud ta selgitada oma teo motiive. Siiski ei ole see prokuratuuri hinnangul seotud Talvingu tööga teadusnõukojas.

"Paraku tema selge motiiv ütlustest ei selgunud, kuid kindlalt võin väita seda, et tegemist ei olnud teadusnõukogu tööga. Kohtueelse menetluse huvides ma tema ütlusi avalikustama ei hakka, kuid samas olen ma kindel, et ohtu ümbritsevatele inimestele ei ole ning teised võivad tunda end turvaliselt hetkel," rääkis Helila.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro rääkis "Ringvaates", et politsei on saanud nüüd kõige hullemad rünnaku motiivi versioonid laualt maha. Pikaro sõnul on politsei välistanud ka Talvingu ja Wilsoni varasema tutvuse.

Täpset motiivi on tema sõnul praegu siiski raske öelda ning see ei pruugigi selguda.

Delfi on varasemalt kajastanud, et Wilson andis end täna ise üles. Wilsoni nimi jooksis ajakirjandusest läbi juba 90ndate lõpus, eeskätt seoses Kemerovo kuritegeliku ühenduse tegevusega. Eesti Ekspress kirjutas 2002. aastal, et Wilson ehk Konksu-Tom on tõusnud Kemerovo jõugu liidrite hulka.

Toomas Erm Wilson PPA

Kaasosaline, 61-aastane mees läks ise politseisse eile. Ta oli kuulnud, et juhtlõngad on temani viimas. Delfi allikad on viidanud, et tegemist võis olla tellimustööga, kus palgati Wilson Talvingut ründama. Omamoodi küsimusi tekitab seegi, et seni allilma hierarhias kõrgel kohal olnud Wilson ise musta töö ära tegi. Just tema oli see, kes Talvingut parklas ootas.



Talvingu rünnak

3. veebruari õhtul rünnati oma töökohast regionaalhaiglast koju minema hakanud Peep Talvingut. Ta väljus haiglast, läks oma auto juurde ja avastas, et üks rehvidest oli puruks torgatud. Vene keelt kõnelenud inimene viskas talle näkku mingit ainet, mis õnneks ei osutunud happeks. Selgus, et tegu oli uriiniga.

Pühapäeval sõnas Talving, et ei tea, mis on juhtunu ajendid. Ta arvas siis, et ehk oli põhjuseks tema tõenduspõhisel meditsiinil tuginevad vaated ja roll Vabariigi valitsust nõustavas teadusnõukojas.