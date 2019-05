Prokuratuur taotleb Sillamäe Vanalinna koolis õpilast sihtinud mehe vahistamist

Juhtunut pealtnäinud Delfi lugeja kirjeldab, et koolimajja sisenes mees, kes kasutas 5. klassi õpilase suhtes vägivalda. Seejärel kõndis ta mööda koridori edasi ja tõukas talle vastu kõndinud 15-aastast õpilast. Noormees, teadmata, et mees on agressiivne, palus tal olla ettevaatlik. Seepeale võttis mees relvataolise eseme, millega ta õpilast ähvardas ning siis koolist lahkus.

Narva politseijaoskonna noorsoopolitseinik Andrei Jarovoi sõnas, et 38- aastane mees tuli hiljem ise Sillamäe konstaablijaoskonda, kus ta kuriteos kahtlustatavana kinni peeti. „Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse. Lisaks kohtueelse menetluse läbiviimisele pakume omalt poolt koostöös kooliga igakülgset abi ja tuge lastele, kes selle vahejuhtumiga on otseselt seotud või sattusid seda pealt nägema.“

Delfi lugeja mäletab, et sarnane juhtum oli koolis ka 5-6 aastat tagasi, kui agressiivne lapsevanem andis keretäie tema tütart kiusanud poisile. Pärast seda lubas valvur võõraid kooli ainult eelneva kokkuleppe alusel.

Kooli direktor Irina Liu ütles, et on kahetsusväärne, et mees sai relvaga takistusteta kooli siseneda. Ta tõdes, et kuna hommikuti saadavad vanemad oma lapsi koolimajja, siis ei tekitanud mees, kes 5. klassi tüdrukuga koos kooli tuli, ka valvurites kahtlust. Samuti on neil keeruline olukorda hoomata, kui majas liigub korraga palju inimesi nagu enne tundide algust. Liu kinnitas, et kool tegeleb turvasüsteemide parandamisega.