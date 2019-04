Prokuratuur taotleb Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmist

Põhiseaduse alusel on riigikogu liige puutumatu ning teda saab kriminaalvastutusele võtta vaid õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kui riigikogu peaks otsustama immuniteeti mitte ära võtta, siis kriminaalmenetlus peatatakse ning on võimalus, et see jätkub pärast riigikogu liikme volituste lõppemist.

Prokuratuur süüdistab Kalev Kallot kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele.

Märtsis toimunud riigikogu valimistel kogus Kallo 289 häält.