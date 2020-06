Prokuratuur süüdistab politseinikele otsa sõitnud arvatvat narkodiilerit mõrvakatses

Ringkonnaprokurör Natalia Miilvee selgitab, et süüdistuse järgi oli 25-aastane mees 19. veebruaril Tallinnas Lasnamäel asuva kaupluse parklas narkootilist ainet edasi müümas. „See tegevus jäi lõpule viimata, sest müügitehingust teada saanud kriminaalpolitseinikud asusid teda kinni pidama. Suures koguses narkootilise aine äravõtmise vältimiseks soovis süüdistatav autoga sündmuskohalt põgeneda,“ selgitas Miilvee sündmuste käiku.

Video: Põhja prefekt Kristian Jaani kommentaar veebruaris.

Prokuratuuri hinnangul on tõendatud, et süüdistatav nägi enda auto ees seisnud politseinikke. „Selle asemel, et peatuda ja alluda politseiametnike korraldustele, võttis mees suuna tema nägemisväljas olnud ja auto ees seisnud politseiniku poole ning sõitis talle tahtlikult otsa, mille tagajärjel kukkus ka esimese ametniku taga seisnud teine politseinik. Seejärel vajutas mees gaasi ja jätkas liikumist, sõites autoga politseinikest üle ning lahkus sündmuskohalt. Süüdistatav pidi aru saama, et tema tegudega võivad kaasneda väga rasked tagajärjed. Sel põhjusel on prokuratuuri hinnangul sõiduautoga tahtlikult inimesele otsasõitmine ja seejärel temast üle sõitmine käsitletav tapmiskatsena. Raskendava asjaoluna soovis noormees sündmuskohalt põgeneda süüteo varjamiseks ehk vältimaks enda kinnipidamist suures koguses narkootilise ainega, mistõttu esitati talle süüdistus mõrvakatses,“ selgitas Miilvee.

Kriminaalmenetluses kogutud andmetel tegeles süüdistatav narkootiliste ainete käitlemisega varemgi ning 19. veebruaril oli mees Lasnamäel, Kärberi tänaval asuvas parklas, et anda ostjale üle narkootilist ainet kokaiini. Kinnipidamisel leiti mehe autost suures koguses narkootikume, samuti leiti narkootilise aine jääke tema kasutuses olnud korterist. Koos mõrvakatsega esitati mehele süüdistus ka narkootikumide suures koguses ebaseaduslikus käitlemises.