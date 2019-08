Prokuratuur süüdistab kaheksat noormeest korgijoogi käitlemises, millest võinuks tekitada joobe poolele miljonile inimesele

Süüdistuse said kaheksa noormeest vanuses 25 kuni 31 eluaastat. Kriminaalasja keskne etteheide on suures koguses psühhotroopse aine GBL-i käitlemine grupiviisiliselt eelmise aasta veebruarist oktoobrini.

„GBL on vedelik, mida on võimalik puhastusvahendina seaduslikult osta. Teiselt poolt on sellest võimalik valmistada narkootilist ainet GHB, mis on tuntud korgijoogina; ja tegelikult on narkootiline toime ka sellel ainel endal," ütles prokurör Kaido Tuulemäe.

"GBL-i kasutamine narkootilise joobe saamiseks on keelatud ja see on samasugune narkokuritegu nagu mistahes teise narkootikumi omamine, ostmine ja müümine," lisas ta.

Süüdistuse järgi toodi enam kui 400 liitrit GBL-i Hollandist ja Leedust Eestisse eesmärgiga müüa see narkootikumina maha Soomes. Prokuratuuri hinnangul on selline kogus piisav 500 000 inimesele joobe tekitamiseks.

Esitatud süüdistuse järgi korraldas GBL-i Eestisse toomist ja edasimüümist 26-aastane Geiro, kes käitles narkootilist ainet, et teenida sellega kõvasti raha.

Geiro kaitsja Gregori Palm ütles Delfile, et väidetavate tegude toimepanemise ajal viibis süüdistatav aga umbes 3500 kilomeetri kaugusel Hispaanias ja suurt osa kaassüüdistatavatest Geiro üldse ei tunnegi.

"Meie eesmärk ongi kohtule näidata, et Geiro ei asunud juhtima temast teisel pool Euroopat asuvat narkoäri, kuhu kuuluvad paljuski tema jaoks kontvõõrad. Sealjuures seda veel põhimõtteliselt tasuta," ütles Palm. Ta kavatseb nimelt kohtule esitada tõendeid, mis näitavad, et Geiro ei saanud müüdud narkootikumide eest ka mingit kasu.

"Ka ei tarvita Geiro ise narkootikume. Meie seisukoht lühidalt on, et Geiro ei ole narkoäri juhtinud," ütles Palm.