Prokuratuur saatis narkokuritegudega tegelenud kuritegeliku jõugu kohtu ette

Süüdistuse kohaselt juhtis 38-aastane A. M. alates 2015. aasta kevadest kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud narkokuritegude toimepanemisele.

Kaks aastat hiljem liitus süüdistuse kohaselt kuritegeliku ühendusega ka 42-aastane D. N, kellest sai kuritegelikus ühenduses A.M kõrval ühenduses madalama astme juht, nn brigadir.

Süüdistuse kohaselt kuulus kuritegelikku ühendusse lisaks neile ka 63-aastane A-A. G., 48-aastane E. G., 42-aastane V. V., 22-aastane T. G., 35-aastane V. V., 30-aastane M. S., 31-aastane A. I., 38-aastane A.G, 37-aastane A. K. ja 32-aastane K. K.

Kokku kuulus süüdistuse kohaselt 2018. aasta oktoobriks süüdistuse kohaselt kuritegelikku ühendusse tosin meest, kellest kolm meest on vahi all.

Riigiprokurör Vahur Verte täpsustas, et kahe mehe osas kohtueelne menetlus jätkub: „Ühe kahtlustatava osas toimub esmalt teise kriminaalasja raames menetlus välisriigis, teine kahtlustatav on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.“ Prokurör täiendas ühtlasi, et kolmandale mehele on prokuratuur juba varasemalt eraldi kriminaalasjas süüdistuse esitanud.

Riigiprokurör Verte tõdeb, et ka nimetatud kuritegelikku ühendust võib kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendite pinnalt iseloomustada kui klassikalist vene vangla subkultuurist tärganud nn kirjutamata arusaamadest juhinduvat, sisemise hierarhia ning nö ühiskassaga kuritegeliku ühendust.

Riigiprokurör lisas, et kuigi klassikalised hierarhiliselt struktureeritud kuritegelikud ühendused on täna Eestis veel levinuimad, siis nagu kõik äriühingud ei ole ühesuguse ülesehitusega, nii võivad ka kuritegelikud ühendused olla moodustatud erinevalt.