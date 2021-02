Prokuratuur saatis kohtusse mullu augustis Tallinnas Läänemere teel tapetud mehe surmas süüdistatavad

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendite järgi tekkis läinud aasta 22.augusti varahommikul Tallinnas Läänemere teel asuvas baaris esmalt konflikt süüdistatava Romani ning 31-aastase naisterahva vahel. Selle käigus lõi Roman naisterahvast, kuid baarikülastajate sekkumisel olukord lahenes.

Mõne aja möödudes tekkis baari ees konflikt naise abikaasa, 26-aastase mehe ja süüdistatavate vahel, mis eskaleerus kiiresti füüsiliseks. Selle käigus lõi kannatanu süüdistatavaid, mille järel hakkasid kolm süüdistatavat kannatanut peksma. Kakluse jätkudes lõi Roman ohvrit mitu korda noaga.

Seejärel istus ohvri abikaasa autorooli ja sõitis seltskonna suunas, rammides baari seina. Roman lõi baari ees arenenud sündmuste käigus noaga konfliktis osalenud 39-aastast taksojuhti, kes õnneks raskelt viga ei saanud.

Lõpuks lahkusid süüdistatavad sündmuskohalt ja pealtnägijad helistasid häirekeskusesse. Kiirabi viis raskelt viga saanud 26-aastase mehe haiglasse, kus ta suri saadud vigastustesse tund aega hiljem.

Maximi pidasid politseinikud kinni 25. augustil, Ilja 31. augustil ja Romani tabasid Läti politseinikud Riia lähistelt 24. oktoobril.

Süüdistatavad PPA

Toona tagaotsitav Roman teatas enne kinnipidamist sotsiaalmeedias, et vaatamata kõigele on ta ellu jäänud ja nüüd on arvete klaarimise aeg.

Kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokuröri Kelly Kruusimägi sõnul oli traagiliste tagajärgedeni viinud sündmuste ahelas oma roll alkoholil. „Tüli sai alguse varajastel hommikutundidel baaris alkoholi tarvitanud inimeste osalusel. Kiiresti eskaleerunud sündmused viisid aga noaga löömiseni, millega võeti elu noorelt mehelt,“ sõnas Kruusimägi.

„Romani süüdistatakse kehalises väärkohtlemises ja tapmises ning kuna teda on varem tapmise eest karistatud, kvalifitseerub tema tegu süüdistuse kohaselt ja karistusseadustiku järgi mõrvaks. Iljad süüdistatakse tapmises ning Maximi avaliku korra raskes rikkumises. Eeluurimise ajaks võeti mehed kohtu loal vahi alla ning Roman ja Ilja viibivad seal praeguseni,“ lisas prokurör.

Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse üldmenetluses ja Harju Maakohus ei ole veel istungite aega määranud.