Prokuratuur on valmis Marti Kuusiku kriminaalasjaga kohtusse minema

Prokuratuur esitas kriminaaltoimiku kaitsjale tutvumiseks, kellel on aega kümme päeva taotluste esitamiseks, ütles ERR-ile ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova. Pärast kaitsja taotluste ülevaatamist saadab prokuratuur kriminaalasja kohtusse.

Kuusik ütles ERR-ile, et ta ei tea, kas tema kaitsja on kriminaaltoimiku kätte saanud ja sellega tutvunud. "Tutvume asjaga, muud ei olegi öelda. Raske on rääkida asjast, mida ei tea," kommenteeris Kuusik, keda kaitseb kriminaalasjas advokaat Küllike Namm.

Kuusik on varem öelnud, et kaalub esitada nõudeid inimeste vastu, kes on teda väidetavalt laimanud. "Minu advokaadid tegelevad sellega," märkis ta ja lisas, et ilmselt saavad inimesed, kelle vastu ta nõuded kavatseb esitada, sellest lähiajal teada.

"Aga see võtab aega, et selgitada välja, kes on need isikud. /.../ Ütleme nii, et töö käib ja küll laiem avalikkus saab teada, kui midagi on tehtud," rääkis ta.

Refereeritud artikli täistekst ERR-is.

EKRE poliitik Marti Kuusik oli aprilli lõpus kaks päeva väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. 29. aprillil, mil Kuusik pidi andma ametivande, ilmus Eesti Ekspressis artikkel, mis kahtlustas Marti Kuusikut perevägivallas.

30. aprillil teatas Kuusik, et astub valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministrikohalt tagasi. Tema asemel asus veidi hiljem ministrina ametisse Kert Kingo.