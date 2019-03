Prokuratuur lõpetas Martin Helmele tehtud tapmisähvarduse asjus menetluse

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtpoliitikule tehti Facebooki vahendusel tapmisähvardus, mille kohta mees tegi politseisse avalduse.

Ähvarduse asjaolude kontrollimiseks alustati kriminaalmenetlust.

Prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova ütles, et prokutratuur lõpetas eile kriminaalmenetluse. "Politsei kontrollis kriminaalmenetluse käigus asjaolusid. Menetluse käigus selgus, et ähvarduse elluviimine ei ole reaalne, inimene tegi lihtsalt rumala nalja. Selline käitumine on solvav, kuid kuriteona seda käsitleda ei saa."