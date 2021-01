Prokuratuur lõpetas kanepitooteid müünud poodide suhtes alustatud kriminaalmenetlused

Kriminaalmenetluste raames saadeti Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti hulk kanepitooteid ning tulemused kinnitasid, et kõikides poodides müüdi muuhulgas ka selliseid tooteid, milles sisalduv THC ületas Eestis lubatut ehk 0,2%. Prokuratuur lõpetas neli erinevate poodide suhtes läbi viidud kriminaalmenetlust, sest kogutud andmetel rikkusid kauplejad seadust teadmatusest.

Kriminaalmenetlusi juhtinud ringkonnaprokuröri Raigo Aasa sõnul leiti läbiotsimistel kõikidest poodidest tooteid, mille ekspertiisitulemused näitasid lubatust suuremal määral THC sisaldust. „Neis toodetes oli kõrgeim psühhotroopse aine sisaldus 1,3% ning madalaim 0,26%. Kauplejate sõnul tellisid nad endale teadaolevalt kanepitooteid, mille THC sisaldus jääb alla piirmäära ehk 0,2%. Müüjad esitasid ka Itaaliast, Šveitsist ja Ühendkuningriikidest tellitud kaupadega kaasa tulnud sertifikaate,“ selgitas Aas ning lisas, et kuna kauplejad rikkusid seadust teadmatusest, otsustas prokuratuur kriminaalmenetlused lõpetad.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul näitasid ekspertiisid ilmekalt, kui suur risk on selliste toodetega äritsedes eksida. „Samuti näitasid Eestis tehtud ekspertiisitulemused, et välisriikidest tellitud kaupade sertifikaate ja ekspertiise usaldada ei saa. Kui piirmäära ületav aine üle piiri Eestisse tuleb, on formaalselt kuritegu juba toime pandud." Selle vältimiseks peaks kaupmees Pikaro sõnul juba lähteriigis iga partii puhul veenduma, et need vastavad ka Eestis kehtivatele nõuetele. "Kui ettevõtja ei suuda tagada müüdava kauba vastavust Eesti seadustele, tuleks tõsiselt kaaluda, kas oma äri tasub rajada tegevusele, millega kaasneb risk narkootiliste ainete käitlemisnõuete rikkumiseks."

2019. aasta augustis alustati kriminaalmenetlused Tallinna vanalinnas ja kesklinnas ning ühe Pärnus asuva kanepitooteid müüva poe suhtes, sest politseile laekunud info kohaselt võisid neis müüdavad kanepitooted sisaldada lubatust suuremal määral THC-d ehk tetrahüdrokannabinooli, mis on Eestis keelatud selle psühhotroopse toime tõttu. Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise paragrahvi alusel läbi viidud kriminaalmenetlused lõpetati tänavu detsembris.