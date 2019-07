Prokuratuur Haljala juhtumi kohta: lapse surma ei põhjustanud tema kallal vägivallatsemine või hooletus

"Kõnealuses kriminaalasjas kinnitavad kohtuekspertiisi esmased tulemused, et puuduvad viited, et lapse surm oleks saabunud vägivalla tagajärjel," sõnas prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova. "Ka muud kriminaalasjas kogutud tõendid ei anna alust kahtlustusteks mistahes vägivallategudest või hooletusest lapse suhtes."

Prokuratuur avaldab kaastunnet lähedastele ja kinnitab, et selles traagilises situatsioonis pakutakse neile igakülgselt tuge ja abi.

Politsei on öelnud, et kuueaastane poiss leiti Haljala vallas Tallinna teel asuvas kortermajas surnuna teisipäeval kella 11 ja 12 vahel. Tema eluküünal kustus lämbumise tagajärjel. Sündmuskohalt viis politsei lapse ema ja kasuisa ütlusi andma, lapse isa Jannot tema enda sõnutsi tuppa ei lastud. Ta ütles, et sai poega näha vaid laibakotist.

Lapse ema Mariliis ja isa Janno läksid lahku möödunud aastal. Lahkuminekut on saatnud vaidlused, mistõttu tegeleb laste hooldusõiguse jagamisega kohus. Samuti on perega seotud muredega kursis lastekaitse ning omavalitsus on perekonnasuhete klaarimiseks määranud tugiisiku.