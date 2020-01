Prokuratuur esitas 30-aastasele mehele süüdistuse naise tapmises: tüli paisus salliga kägistamiseks

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass sõnas, et selle kuriteo lahendamine oli politseile keerukas, kuna kahtlustatav tegi kõik endast oleneva, et nii kuriteo jälgi kui ka enda asukohta varjata. „Meie võimuses ei ole kahjuks Üllet tagasi tuua. Küll andsid uurijad endast parima, et võimalikult kiiresti koguda tõendid ning läbi viia ekspertiisid, mis aitaks tuvastada ning kinni pidada selle, kes on naise surmas vastutav,“ sõnas Sass. Ta tänas kohalikke ning vabatahtlikke, kes naise otsingutel abiks olid. „Asjaolu, et kahtlustatav on lähiajal kohtu ette astumas, annab hetkel vähe lohutust, sest Üllet ennast see enam tagasi ei too. Ainsad helgemad hetked selle raske kuriteo uurimisest pärinevad aga kohtumistest Kärstna kandi elanikega, kes püüdsid igal moel nõu ja jõuga alati abiks olla,“ oli politseijuht tänulik.

Tapmise eest võib kohus karistada kuue- kuni viieteistaastase vangistusega. Kohus ei ole veel eelistungi aega määranud.

Kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.