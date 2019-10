Priit Kutseri advokaat lükkab Kunmani väited ümber: Evestus ei survestanud Kutserit Savisaare kohta valetama

Eelmise nädala teises pooles leidis meedias laia kajastust, et ekskohtunik Leo Kunman esitas kuriteoteate endise riigiprokuröri Evestuse ja endise Põhja ringkonnaprokuröri Olevi peale.

Kunman rääkis möödunud pühapäeval Delfile, et tal on väljakirjutis lindistustest, mis Kutseri poolt salvestatud. "Nendest tekstidest on näha, kuidas on sunnitud Kutserit andma valeütlusi Savisaare vastu."

Raiko Paas oli vestlustel neljas osapool ja ütleb nüüd Delfile, et tema ei tundunud, et ta klienti oleks sunnitud valeütlusi andma. "Mina ei saa öelda, et teda oleks seal kuidagi surutud või survestatud. Meil käis arutelu erinevatel teemadel, nagu ikka käib arutelu. Käib otstarbekuste otsimine, eks kogu see menetlus oli küsitavate väärtustega," märgib ta. "Aga kordagi ei tekkinud tunnet, et minu klienti sunnitakse valetama. Kui nii olnuks, siis ma kindlasti sekkunuks."

Kunman väitis, et kokku salvestas Kutser nelja vestlust. Viimase lõpus olevat too paljastanud, et lindistas. "Kuni sinnamaani ei olnud Evestus nõus oportuniteediga, aga kui sellest kuulis, siis pakkus kohe."

Paas tunnistab, et ei mäleta säärast hetke. "Ma ausalt öeldes tõesti ei mäleta. Nii palju aega on möödas, mul on kogu aeg kümmekond protsessi seljas," selgitab ta. Vestlused olid enam kui aasta tagasi, oportuniteedi kinnitas kohus mullu septembris.

Mis puutub salvestustesse, siis ka Paas on nende kohta erinevaid jutte kuulnud, kuid ta ise pole linte kuulanud ega tea, kas need ka reaalselt üldse eksisteerivad. "Seda peab Kutseri enda käest küsima," sõnab ta.

Seda viimast on Delfi korduvalt proovinud. Nii talle helistanud kui ka küsimused kirjalikult saatnud, Kutser ei reageeri. Kunman ütles, et tema sai väljakirjutise ajakirjanike käest. Kelle, ta ei avaldanud.