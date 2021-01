Presidendilt oodatakse nõusolekut Tartu maakohtu kohtunikule süüdistuse esitamiseks

Eelmise aasta oktoobris pidas kaitsepolitsei kinni Tartu Maakohtu kohtuniku Eveli Vavrenjuki, keda kahtlustatakse altkäemaksu nõudmises ja korduvas võtmises, valeandmete esitamises ning isikuandmete ebaseaduslikus edastamises.

Kohtunikule süüdistusakti koostamiseks on seaduses sätestatud erikord, et vältida ilmselgelt põhjendamatuid või poliitiliselt erapoolikuid süüdistusi. Sellest lähtudes tuleb peaprokuröril saata kõigepealt Riigikohtule taotlus, et kohus teeks presidendile ettepaneku anda süüdistuse esitamiseks oma nõusolek. Alles pärast riigipea heakskiitu on prokuratuuril võimalik edastada süüdistus maakohtule sisuliseks arutamiseks.

Esimest korda tegi peaprokurör Vavrenjukile süüdistuse koostamiseks taotluse juba mullu septembris, kuid oktoobri alguses lükkas Riigikohtu üldkogu selle oluliste puuduste tõttu tagasi. Uus taotlus saabus Riigikohtusse 31. detsembril ja üldkogu otsustas täna selle rahuldada.

Riigikohtu hinnangul poleks Vavrenjukile süüdistuse esitamine poliitiliselt erapoolik või muul põhjusel ilmselgelt põhjendamatu. Samuti ei tuvastatud asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kriminaalmenetluse eesmärk on olnud kohtuniku erapooletuse ja sõltumatuse kahjustamine.

Presidendile ettepaneku tegemisel ei ole Riigikohtul õigust hinnata kriminaalasjas kogutud tõendeid ja süüküsimust sisuliselt lahendada. Senise menetluse käigus tekkinud kuriteokahtlused vajavad edasist uurimist õiglases kohtumenetluses, mis algab maakohtust. Selle eeltingimuseks on aga süüdistuakti koostamine.

Mais kirjutas Delfi, kuidas korruptsioonikahtlustuse saanud Vavrenjuk naasis tagasi tööpostile. Vavrenjuki kaitsja Oliver Nääs kommenteeris, et Vavrenjuk ei tunnista end alle ette heidetud tegudes süüdi ja temalt ei saa eeldada pikaks ajaks kogu elu ooterežiimile panekut.

Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman kommenteeris, et kohtunikule on esitatud kahtlustus ning kriminaalmenetluse ajaks saab ametist eemaldamise taotlust teha vaid prokuratuur. Seda tehtud ei ole ning kohus lähtub antud olukorras seadusest ja süütuse presumptsioonist.