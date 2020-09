PREH-i lähedalt leiti ehitustööde käigus teise maailmasõja aegne lõhkekeha

Põhja päästekeskuse pressiesindaja selgitas, et lõhkeseadeldis avastati haigla lähedal tehtavate kaevetööde käigus. Esialgu on alust arvata, et lõhkeaine pärineb teise maailmasõja aegsest ajast.

Praegu tegeletakse lõhkekeha täpsema identifitseerimisega ja planeeritakse edasisi tegevusi. Ülalolevas videos on näha, kuidas päästjad leiukohta valvavad.