PPA ja prokuratuur: kohtuarst kinnitas, et Aivar Rehe surma põhjus oli suitsiid

www.DELFI.ee RUS

"Politsei ja prokuratuur kinnitavad, et kõik meie käsutuses olevad tõendid ja teave näitavad otseselt, et tegemist oli enesetapuga. Tänaseks on seda kinnitanud ka kohtuarst," teatas prokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.