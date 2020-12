Põlvamaal sõitis palgiveok kraavi

"Täna kella 14.15 ajal sai häirekeskus teate Põlvamaal juhtunud õnnetusest, kus palke vedanud haagisega veok sõitis teelt välja kraavi. Veokijuht on teadvusel, kiirabi annab talle esmaabi," ütles PPA pressiesindaja Kerli Virk.

Et osa palke ja purunenud veoki detaile on maanteel laiali, on hetkel Kanepi-Leevaku tee 16. kilomeetril liiklus häiritud. Liiklust reguleerib politsei.