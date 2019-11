Politseinikud tegid kindlaks, et Paide mänguväljakule sattus kodukeemia, kuna lapsed üritasid plahvatust tekitada

Möödunud reedel sai politsei teate, et Lembitu pargis mänguväljakule mängima tulnud kaks last tundsid atraktsioonidel mängimise järel kätel sügelus- ja kipitustunnet. Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu sõnul asuti peale teate saamist välja selgitama, mis ainega oli tegu ja mis asjaoludel see sinna sattuda võis.

Sotsiaalmeedias levis samal ajal kirjeldus juhtunust - viidati, et karusselliistmele oli valatud Torusiili.

"Päästjad puhastasid atraktsiooni ära ja andsid esialgse hinnangu, et tegemist võib olla kodukeemiaga. Meie uurijad vaatasid läbi mitmeid linnakaamerate turvasalvestisi, mille tulemusena jõudsime kolme alaealiseni. Nad ostsid poest pudeli kodukeemiaga ning läksid mänguväljakule, et seal sellega pauku teha," sõnas Toomsalu.

Teo toime pannud 12-, 13- ja 14- aastased poisid käisid kolmapäeval Paide politseijaoskonnas selgitusi andmas. "Kõik kolm last rääkisid, et soovisid põnevuse mõttes üritada pauku teha ega osanud arvatagi, et selle aine jäägid võiksid kellelegi kahju teha," ütles Toomsalu.

"Siin on ühest küljest hästi oluline lapsevanemate selgitustöö. Vajalik on lastele rääkida, et ka esmapilgul ohutu kodukeemia võib halbade asjaolude kokkulangemisel osutuda väga ohtlikuks ja kellelegi tõsiseid tervisekahjustusi tekitada. Teisalt lasub siin vastutus ka kauplustel, kel tasub kindlasti pöörata tähelepanu sellele, et keemilisi vahendeid alaealistele ei müüdaks," toonitas jaoskonna juht.

"Noorsoopolitseinik võtab lapsed veel kord koos lapsevanematega kokku ning vestleb taoliste ainete ohtlikkusest ja võimalusest oma keemiahuvi turvaliselt välja elada," lisas Toomsalu.