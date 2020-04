Politseinikud pidasid Pärnumaal kinni Lätis narkokuritegude eest tagaotsitava mehe

Mees on sarnaste kuritegude eest Lätis siseriiklikult tagaotsitav.

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Nils Sempelson ütles, et mehe kinnipidamiseni viis politseinike järjepidev töö. „Kogutud tõendid viitasid sellele, et 48-aastane mees on tegelenud narkootilise aine kanepi kasvatamisega ja selle ebaseadusliku levitamisega, millega on teeninud tulu,“ ütles Sempelson. „Esialgse info kohaselt varjas mees end Eestis Läti politseinike eest, kes teda sarnaste kuritegude eest Lätis taga otsisid,“ ütles kriminaalbüroo juht.

Sempelson lisas, et enne kinnipidamist andis 48-aastane mees oma elukohas vähemalt 1600 grammi kanepit üle 33-aastasele mehele, kelle politseinikud samuti sündmuskohal kinni pidasid.

Meeste kinnipidamisel leiti ja võeti ära kokku ligi 2700 grammi kanepit, millest piisab, et tekitada narkojoove vähemalt 3600 inimesele. Lisaks konfiskeeriti 48-aastase mehe elukohast Pärnumaal 215 kasvavat kanepitaime.

Prokurör Olgerd Perterselli sõnul viitab leitud ja ära võetud narkokogus süsteemsele tegutsemisele. „Meil on põhjendatud kahtlus, et mehed on teeninud narkootikumide müügiga kuritegelikku tulu. Et narkoäri jätkumine tõkestada, taotles prokuratuur meeste vahistamist kaheks kuuks.“ Maakohus rahuldas laupäeval taotluse ja mehed on vahi all.

Politsei palub kõigil, kes kahtlustavad narkootikumide levitamist, sellest politseile teada anda kas e-posti teel laane.vihje@politsei.ee või vihjetelefonil 4446555.