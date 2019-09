Politseinikud pidasid kinni noormehe, keda kahtlustatakse Kohtla-Järve poeröövides

"Kahtlemata häirisid need sündmused kogukonna turvatunnet, kuid politseinikud tegid kõik endast oleneva, et mees kiiresti tabada. Oluline on alati kahtlastest inimestest ja tegevusest politseile koheselt teada anda. Siis saame operatiivselt tegutseda," sõnas Kliimant.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ave Arnimi sõnul on 23-aastane mees varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud.

"Prokuratuur taotles täna kahtlustatava vahistamist, kuna väga lühikese aja jooksul peale kinnipidamiskohast vabanemist on ta jälle pannud toime varavastaseid kuritegusid. Varguste ja röövimiste toimepanemine ja sellega omale elatise hankimine on kujunenud tema elustiiliks," lisas prokurör Arnim.

Viru maakohus rahuldas täna prokuratuuri taotluse ja kohtu loal võeti kahtlustatav kuni kaheks kuuks vahi alla.