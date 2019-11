Politseinikud kõrvaldasid roolist alkoholi tarvitanud bussijuhi, kes vedas ligi 20 last

Täna hommikul kella 8.16 ajal helistas häirekeskusesse tähelepanelik liikleja, kelle sõnul ületas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Tartu suunas liikuv ja lapsi vedav bussijuht kiirust. Teatele reageerisid Paide patrullpolitseinikud, kes pidasid bussi Tarbja külas kontrolliks kinni.

Bussijuhti kontrollides selgus, et ta on tarvitanud alkoholi. Politseinikud kõrvaldasid tellimusvedu teenindanud 49-aastase mehe juhtimiselt, ta toimetati jaoskonda ning tema suhtes alustati väärteomenetlus.

Paide politseijaoskonna väärteomenetleja Ragne Tõnts rääkis, et bussijuhi sõnul tarbis ta eelmisel päeval õlut ega tulnud selle peale, et selle mõju hommikuks kadunud ei ole. „Kuigi see on oluline absoluutselt kõikide autojuhtide puhul, siis need inimesed, kelle töö ongi autojuhtimine ja suure hulga inimeste turvaline ühest kohast teise toimetamine, peavad olema eriti hoolsad ning kindlad oma tervislikus seisundis enne sellise vastutuse võtmist,“ sõnas Tõnts.