Politseinikud kontrollisid liiklustalgutel enam kui tuhandet liiklusohtlikku kohta

Ööpäeva jooksul pidasid politseinikud üle Eesti kinni 2035 sõidukijuhti. 991 sõidukijuhi rikkumised olid kergemad ning nendega viisid politseinikud läbi vestluse lootuses, et inimene parandab oma käitumist rahatrahvita. Tõsisemate rikkumiste puhul määrati sõidukijuhtidele trahvid kiirmenetluse korras või alustati menetlust.

Lisaks piirkiiruse ületamisele peeti kinni juhtimisõiguseta ja ka joobes roolikeerajaid.

"Viimastel päevadel on jalakäijad, sealhulgas lapsed, saanud liikluses vigastada iga päev. Sellepärast palume autojuhte võtta ülekäigurajale lähenedes hoog maha ning veenduda, et jalakäija on teid märganud. Isegi kui eksib teine osapool, aitate oma hoolimisega elusid säästa," ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe. "Mõtteviis, et linna piires võib ületada kiirust 10 km/h võrra, peaks jääma minevikku."

Politise- ja piirivalveamet tänas kõiki inimesi, kes andsid teada ohtlikest kohtadest, märkides neid talgute kaardile.