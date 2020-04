Politseinikke tappa üritanud mehed saadeti pikaks ajaks trellide taha

Eelvangistuse kambrisse viinud vägivalla teod lisati samuti süüdistusele juurde.

Dodonov ja Kašintsev oma süüd ei tunnistanud, väites, et nad planeerisid küll põgenemist, aga mitte tapmist.

"Kui peksta nii intensiivselt kedagi ja peksta just nimelt jalgadega ja pea piirkonda, siis ei saa rääkida lihtsalt peksmisest, vaid see on juba tapmiskatse,” ütles aasta algul, kui kohtuprotsess algas, Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jaanika Kõrgmaa. “See, et politseinike suhtes võidakse kasutada vägivalda, ei ole harv nähtus, aga et see vägivald on nii intensiivne ja et seda kasutatakse arestimajas, on pigem erand," tõdes Kõrgmaa.

Dodonovile esitati süüdistus teise inimese tapmise katses ja vägivalla kasutamises võimuesindaja suhtes seoses tema ametikohustuse täitmisega. Samuti esitati Dodonov`ile süüdistus kehalises väärkohtlemises, mille eest ta uurimise alla ka algselt üldse sattus. Kašintsevile esitati süüdistus kaasaaitamises teise inimese tapmise katses ja vägivalla kasutamises võimuesindaja suhtes seoses tema ametikohustuse täitmisega.

Samuti esitati Kašintsevile süüdistus eluohtliku tervisekahjustuse tekitamises - see on eelpoolviidatud tegu, mille eest tema arestikambrisse sattus.

Märtsi alguses tunnistas Viru maakohus Dodonovi ja Kašintsevi süüdi. Kohus mõistis Dodonovile 14-aastase ja Kašintsevile üheksa-aastase vanglakaristuse. Nendega koos oli kohtu all peksmises süüdistatav Maksim Alak, kes sai tingimisi nelja-aastase vangistuse.

Kohtuotsus ei ole aga jõustunud, sest Dodonov ja Kašintsev kaebasid selle edasi.