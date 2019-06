Politseinikel läks Jõhvis kaotsi fotokaamera, mille mälukaardil palju vajalikku infot

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimanti sõnul on tegemist kaameraga, mida politseinikud töö käigus kasutavad. "Mälukaardil võib olla materjali, mis on politseinikele tööks vajalik ning meie jaoks on väga tähtis see tagasi saada," lausus ta.

"Tegemist on kahetsusväärse sündmusega ning uurime, kuidas see juhtus," sõnas Kliimant.

Politsei julgustab kaamera leidjat seda tagastama. Leidjal palutakse ühendust võtta numbril 112 või 5341 3479 või tuua see Jõhvi politseimajja aadressil Rahu 38.