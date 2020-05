Politseinike eest põgenenud juhtimisõiguseta mees sai 20 päeva aresti ja jäi autost ilma

7. märtsil märkas politseipatrull liiklusjärelevalve käigus Saaremaal Kudjapel kahtlase sõidustiiliga Mazdat, mille juhile andsid politseinikud peatumismärguande. Autojuht esialgu peatus, kuid kui politseinikud teda kontrollima läksid, hakkas ta uuesti liikuma ja mööda Pähklimetsa teed eest ära sõitma.

Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepa sõnul liikus auto suurel kiirusel, ohustades samal ajal tee ääres peatunud sõidukit ja selle kõrval olnud inimesi. „Mehe sõit lõppes sellega, et ta kaotas auto üle kontrolli ning sõitis teelt välja,“ sõnas Sepp.

Politseinikud tuvastasid, et auto roolis oli 26-aastane mees, kel puudus vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning tal oli kehtiv karistus juhtimisõiguseta juhtimise eest. Patrull pidas mehe kinni ja tema suhtes alustati väärteomenetlust peatumismärguande eiramise ja juhtimisõiguseta sõitmise eest.

„Meest on korduvalt tabatud liiklusest juhtimisõiguseta ning politseinike eest ärasõiduga tekitas ta olukordi, millega seadis ohtu teised liiklejad.

Kui inimene istub korduvalt selleks õigust omamata autorooli, siis võib eeldada, et tal pole ka oskusi hindamaks õigesti võimalikke ohte ja tagajärgi. Läks õnneks, et keegi viga ei saanud,“ rääkis juhtivuurija ning lisas, et peatumismärguande korral tuleb kohe seisma jääda ning karistusest pääsemise lootuses politsei eest põgenemine pole mõistlik.

Üleeile mõistis kohus mehele karistuseks 20 päeva aresti ja konfiskeeris tema auto. „Viimane on väärteomenetluses täiendav mõjutusvahend, millel on väga selge ohtu ennetav eesmärk. Kui rikkuja varasem käitumine viitab sellele, et ta võib uuesti asuda sõiduki olemasolul seda juhtimisõiguseta juhtima, tuleb see vajadusel ära võtta,“ sõnas Sepp.

Sel aastal on Saaremaal tabatud 25 ning Eestis kokku 1714 juhtimisõiguseta roolikeerajat