Politseil õnnestus kiire reageerimisega päästa metsa eksinud mehe elu

Eile õhtul eksis Tartumaal metsa 65-aastane mees, keda tütar püüdis üles otsida, ent tulutult. Kui mees enam telefonikõnedele ei vastanud ja ta oli jätkuvalt kuskil metsas, kaasas pere appi politsei. Teada oli, et mehel puuduvad vajaminevad ravimid ning pere arvas, et mees võib olla ka alkoholi pruukinud. See kõik andis alust arvata, et tema elu ja tervis võib olla metsas ohtu sattunud.

Mehe telefoni positsioneerimistulemuse põhjal asusid patrullid ja jäljekoer läbi kammima rabaala, kus mees võis viibida. Kolme tunni möödudes ei olnud meest aga leitud. Panused pandi soojuskaameraga kopterile, mis võinuks linnulennul mehe asukohta tõhusamalt tuvastada kui patrullid seda jalgsi liikudes maastikul suudavad. Paraku hetkel, mil kopter oli vaid mõnekümne kilomeetri kaugusel sihtpunktist, ilmnes ootamatu tehniline rike ja õhusõiduk pidi suunduma tagasi baasi.

Nii jätkasid otsinguid maastikul patrullid ja jäljekoer. Viie tunni möödudes öösel kella ühe paiku õnnestus ühel patrullidest mees lõpuks Tartu ja Valga maakonnapiiril metsast üles leida. Abivajaja oli maas istukil, napi jutuga ja juba alajahtumise tunnustega. Mees anti meedikute hoole alla.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk lisas, et mees oli oma mobiiltelefoni metsa ära kaotanud. „Telefoni positsioneerimine seega andis teistsuguse tulemuse tema tegelikust asukohast. Õnneks kaasas pere kriitilisel hetkel kohe politsei ning patrullide järjepidev töö viis metsa eksinud ja alajahtunud mehe elu päästmiseni.“

Ööl vastu tänast sai politsei üle Eesti viis teadet kadunud inimestest, kelle leidmiseks käivitati otsingud. Nende seas oli nii metsa eksinud seenelisi kui ööklubist joobnuna lahkunud ja linnas ära eksinud inimesi. Nad kõik on leitud, elus ja terved ning tagasi kodus.