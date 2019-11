Politseikopter leidis rappa jõhvikaid korjama läinud mehe üles

Politsei asus 63-aastast Anatolit rabast otsima kohe eile õhtul. Kaasati otsingukoerad, politseikopter ja droon. Telefoni Anatoli metsa kaasa ei võtnud ja seljas olid tal rohekad ülerõivad. Otsingud lõpetati pärast südaööd tulemusteta, kuid neid jätkati täna hommikul.

„Politsei jätkas Anatoli otsimist täna hommikul kella 9 paiku, nagu eilegi kaasasime ka vabatahtlikud, otsingukoerad, drooni ja kopteri,“ ütles Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant. „Rõõm on teatada, et meie päästekopter leidis Anatoli täna kella 13 paiku.

Kopteri meeskond vintsis Anatoli pardale ja ta anti üle kiirabitöötajatele, kes 63-aastase öö metsas veetnud mehe üle vaatasid. Temaga on kõik hästi.

„Tegu on äärmiselt õnneliku looga ja mul on väga hea meel, et see nii hästi lõppes,“ ütles Kliimant. „Samas tuletan meelde, et metsa minnes tuleb kaasa võtta täislaetud akuga telefon, võimalusel pistke tasku ka akupank ja laadimisjuhe. Kindlasti tuleb kaasa pakkida ka vett ja selga panna eredad ja silmapaistvad riided,“ rõhutas jaoskonnajuht. „Vajadusel on politseil nii võimalik teid kiiremini leida.“

Kliimanti sõnul peaksid ka lähedased mure korral koheselt politseid teavitama. „Tihtipeale ei taha inimesed kohe oma murega politsei poole pöörduda ja ootavad või otsivad kõigepealt lähedast oma jõududega. Need tunnid on aga olulised, eriti praegusel ajal, kui päevavalgust on vähe. Politseid tuleks hädaabinumbril 112 koheselt teavitada, kui on kahtlus, et keegi on kadunud või eksinud,“ ütles ta ja lisas, et ka metsalised ise võiksid olla tähelepanelikud ning enne hämardumist sammud kodu poole seada. „Pimedas on keerulisem leida õige suund ja isegi kõige tuttavam metsatukk võib võõraks muutuda,“ märkis Kliimant.