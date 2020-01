Politseikoer Sharky pidas kinni Ämaris ühte meest pussitanud nooruki

Juhtivkoerajuht Erkki Aivola sõnul edastati väljakutse piirkonnas töötanud patrullidele ning sündmuskohale suundus ka koerapatrull. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

Kahtlustatav põgenes sündmuskohalt enne politsei saabumist. "Koerajuhid märkasid kirjeldusele vastavat noormeest Ämari alevikus Lennu tänaval ühe maja nurgal, kuid politseiautot nähes jooksis ta ära," rääkis koerajuht. Jäljeajamiseks võeti appi patrullkoer Sharky, kes liikus järgnevad 15 minutit noormehe jälgedel. "Sharky juhatas politseinikud tagasi ühe maja juurde samal tänaval, kus põgenenud noormees viibis ning talle anti käsklus seisma jääda," kirjeldas Aivola sündmusi.

Kuna noormees oli eelnevalt teist inimest rünnanud, oli alust arvata, et ta võib olla ohtlik ka kõrvalistele inimestele ja politseinikele. "Nooruk ei peatunud ka hoiatusele koera kasutamise kohta," kirjeldas Aivola sündmusi. Politseikoerale anti käsklus kahtlustatav kinni pidada. Kiirabi osutas kinnipeetule kohapeal esmaabi.

Pärast kinnipidamist avaldas mees, et oli ründamiseks kasutatud noa samal tänaval ära visanud. Koos teenistuskoeraga suunduti väidetavale aadressile asitõendit otsima. Sharky leidis noa maja lähedalt muru seest.

Politseinikud pidasid noormehe kahtlustatavana kinni. On käimas kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist.

Noormees on politseiga varasemalt korduvalt kokku puutunud ning ta on kahtlustatav veel mitmes kuriteos, sealhulgas ka vägivallakuritegudes.

Prokurör Marika Kreutzberg sõnas, et kahtlustatava varasem taust viitab, et vabaduses võib ta jätkata kuritegude toimepanemist ning hoolimata noorest east on vajalik tema vahistamine. Prokuratuur taotleb vahistamist homme.

Sharky on eelmise aasta parim patrullkoer