Politsei võttis Türgi saatkonna Tallinnas täiendava valve alla

Neljapäeva õhtul ja reede hommikul oli saatkonnahoone juures näha politseinikke, vahendab ERR. Nad esitasid Türgi saatkonnale päringu, kas tegemist on Türgi välisministeeriumist tulnud korraldusega kõikide saatkondade julgeolekut ennetavalt suurendada või olid politseinikud kohale saabunud mingi konkreetse intsidendi tõttu.

"Tegemist on ennetava meetmega," ütles reedel ERR-ile Türgi saatkonna esindaja. Politsei korraldab taolistel juhtudel valve, kui välisriigi esindus on esitanud Eesti välisministeeriumi kaudu vastava noodi.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas 9. oktoobri pärastlõunal, et Türgi algustas sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas. Ankara teatel on operatsiooni sihtmärgiks Süüria kurdide üksused, keda Türgi käsitleb terroristidena, ning sõjalise sekkumise eesmärgiks on luua Süüria poolele Türgi kontroll all olev ala, kuhu saaks asustada Türgi territooriumil viibivaid Süüria põgenikke.