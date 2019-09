Politsei uurib, kas Mare Tralla rikkus seadust, kui end kunstinäitusel alasti kooris

Pärnu politseijaoskonna nooremuurija Anne Ennoki sõnul on politsei kunstniku tegevusest häiritud pöörduja avalduse kätte saanud. "Alustasime asjaolude väljaselgitamiseks väärteomenetlust," märkis ta. Kaebaja arvates rikkus kunstnik avalikus kohas käitumise üldnõudeid. Täpsemalt puudutab see kohta korrakaitseseaduses, kus öeldud , et avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige: viibida alasti, kui see oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast kasutamist. Taolise rikkumise eest võib karistada rahatrahviga. Politsei uurib juhtunu asjaolusid.

Prokuratuuri otsus ärritas Vooglaidu

Tralla käitumist on korduvalt kritiseerinud Varro Vooglaid nii portaalis Objektiiv kui ka Facebookis. Sotsiaalmeedias viitas ta paari nädala eest, et prokuratuur juhtunut uurima ei hakanud. "Iga selline juhtum üksnes kinnitab veendumust, et Eesti ei ole õigusriik, sest õigusriigi põhimõtte oluliseks osaks on ka see, et õigus kehtib kõigile ühetaoliselt ning et liputamine on üht moodi karistatav sõltumata sellest, kas sa oled LGBT-aktivist või mitte," käratas ta. Delfile teadaolevalt tema siiski polnud see, kes prokuratuurile ja politseile kaebused esitas.

Tralla ise on oma aktsiooni Ekspressis põhjendanud sellega, et teda ärritas, kuidas Mäetamm naisi kujutas (kusemas, vagiina abil kassil pead otsast ampsamas jne). "Ma olin neid töid nähes väga tige ja kurb," ütleb Tralla. "Oli tunne, et mitte millestki pole aru saadud, räägi ükskõik kui palju."