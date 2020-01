Politsei uurib eilset pommiähvardust, varasemalt on sarnase kuriteoga puhtalt pääsetud

Põhja prefektuuri operatiivjuht Janek Laaneväli selgitas, et eile kella poole kaheksa paiku sai häirekeskus SIM-kaardita telefonilt kõne, et Viru keskusesse on paigutatud lõhkekeha.

"Mõni minut hiljem tuli teine sarnane teade Kristiine keskuse kohta," sõnas Laaneväli. Praegu tegeleb politsei helistaja tuvastamisega.

Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist.

Möödunud aasta märtsis tehti pommiähvardused Viru, Kristiine, Rocca al Mare ja Arsenali kaubanduskeskustele. Ohtu ühesti kauplusest toona ei leitud.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles, et politsei suutis tuvastada serverid ja kontod, kust neile need ähvardavad e-kirjad tulid. "Paraku aga mitte välisriigis viibivat konkreetset isikut, kes nende taga oli," nentis ta. Seega pääses toonane ähvardaja karistuseta.