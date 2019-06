Politsei: taksojuhte tulistanud mees sihtis taksojuhte teadlikult, kuid ohvreid ei tundnud

" Miks ta valis just need taksojuhid ning miks ta läks Telliskivisse tulistama, seda me hetkel ei tea," sõnas Vares.

Nii haavata saanud taksojuhi kui ka sündmuskohal hukkunud taksojuhi autos oli turvanupp, millele hädaolukorras vajutada. Politseile teadaolevalt kumbki taksojuht ei jõudnud seda piisavalt kiiresti vajutada, et endale ise abi kutsuda.

Tulistaja suund pärast laskmist on politsei jaoks esialgu ebaselge.

Me oleme üle kuulanud mitmeid tunnistajaid ja kontrollinud vihjeid, et reedeste sündmuste käigust võimalikult täpne ülevaade saada. Hetkel teame, et Jürimäe ei liikunud autoga. Täna arvame, et ta liikus sündmuskohalt ära jalgsi ning ilmselt jõudis ta ka Nabalasse ühistransporti kasutades," sõnas Vares täiendades, et mehe isiklik auto viibis tema kodus.

"Kuidas täpselt, see teadmine täna meie sündmust suures pildis ei muuda ega anna teo motiivide kohta olulist infot,“ tõi ta välja.

Nabalas tegi tulistaja enesetapu. Tema surnukeha juurest leiti isiklik relv ja laskemoona.

Kuigi prokuratuur teatas, et uurimine lõpetatakse, sest kahtlusalune suri, siis soovitakse siiski uurimise käigus välja selgitada juhtunu täpsemad asjaolud.

"Kriminaalmenetluse ainus kahtlusalune on surnud, ent tahame sellegipoolest teha uurimise käigus selgeks võimalikult täpselt traagilise sündmuseni viinud asjaolud. Näiteks annab kriminaalmenetlus meile võimaluse ekspertiisi käigus välja selgitada hukkunud ja viga saanud taksojuhi vigastused, viies läbi ekspertiisid. Uurimisega üritame saada vastuse lõplikult küsimusele, miks ja kuidas selline traagiline sündmus aset leidis," lõpetas Vares.