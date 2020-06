Politsei takistas joobes kaptenitel reisijaid Naissaarelt mandrile viimast

"Täna hommikul sai politsei väljakutse Naissaarele, kus üks joobes mees oli kukkunud ja pea piirkonda viga saanud. Saarele saabunud PPA kaater toimetas mehe mandrile ja andis üle kiirabile. Muuhulgas selgus, et tegu on reisilaeva Monica kapteniga, kes pidanuks kella 15 ajal Naissaarelt umbes poolsada inimest tagasi mandrile sõidutama," ütles PPA pressiesindaja Kerly Virk.

Enne kella 15 läks PPA kaater tagasi Naissaarele selgitama, kas ja kuidas saarel olijad mandrile saavad. Reisilaeva Monica abikapten pakkus end rooli, kuid politseinikud selgitasid, et ta on alkoholi tarvitanud ning seetõttu takistasid tal rooli minemast. Samas oli saarele naasnud esimene kapten, kes pakkus, et küllap võib ta juba ise nüüd rooli minna. Et tema joove oli endiselt suur, takistasid politseinikud ka temal sõitu minemast.

Laevaomanikuga suheldes ja neile juhtunust teada andes saadeti saarele järgmine väidetavasti kaine kapten. Kontrollides selgus, et ka temal olid alkoholi tarvitamise tunnused ning politseinikud ei lasknud tedagi reisilaeva rooli. Laevaomanik pakkus, et ehk reisijad ootavad pooltund või veidi enam, kuni mõni kaptenitest nulli välja puhub.

Kella 16 ajal saabus Naissaarele teine reisilaev Katharina ning politseinikud suhtlesid selle kapteniga leidmaks Naissaarele lõksu jäänud inimeste jaoks kõige kiiremat ja turvalisemat lahendust. Katharina kapten kutsus Monica pardal sõitu oodanud inimesed oma reisilaevale ning tegi neile priisõidu mandrile.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre rõhutas, et reisilaevade kaptenitel on suur vastutus kõigi reisijate turvalisuse tagamisel ning selle üheks kindlaks eelduseks on selge pea. "Reisilaevade kaptenitele kehtib nulltolerants," rõhutas ta.

Operatiivjuht lisas, et ettevõte peab tagama, et nende kaptenid mõistaks neile pandud vastutust ega läheks ka pühade meeleolus alkoholi tarvitades liiale nii, et oma kohustusi reisilaeva juhtimisel ja inimeste turvalisel transpordil alahindaks.

"Suured tänud Katharina kaptenile, kes tekkinud olukorda kiirelt mõistis ning saarele lõksu jäänud inimesed tagasi mandrile aitas," tänas politseijuht.