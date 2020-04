Politsei tabas tähelepaneliku inimese vihje peale raskes joobes autojuhi

Eile hommikul kella 7 paiku sai häirekeskus teate, et Põltsamaa vallas kihutab ringi joobes juht. Teatele reageerinud politseinikud leidsid aiamajade juurest valge sõiduauto Škoda ning selle ümbrusest maapinnalt hulgaliselt paarutamise jälgi.

„Töötava mootoriga sõiduki juurde jõudes paistis juhiistmel magamas üks mees. Äratasime mehe, kellega vestlemisel oli tunda tugevat alkoholi lõhna,“ kirjeldas sündmusele reageerinud patrullpolitseinik Raido Onopa.

„Juhikohal istunud mees tunnistas, et oli alkoholi tarvitanud ning sellest hoolimata oma masinaga varahommikul aiamajade juures ringi paarutanud. Kontrollimisel ilmnes, et mees oli raskes joobes ning lisaks puudus tal ka juhtimisõigus,“ lisas patrullpolitseinik.

Varasemast politseinikele sarnaste rikkumiste tõttu tuttav mees kõrvaldati juhtimiselt ning toimetati arestikambrisse peatäit välja magama. Mehe suhtes alustati kriminaalmenetlus ning ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

Tartu politseijaoskonna patrullpolitseinik Raido Onopa kiidab inimesi, kes politseinikele ohtlike juhtide tabamisel suureks abiks on. „On suur rõõm tõdeda, et inimesed saavad üha enam joobes juhtimise ohtlikkusest aru, sest viimastel aegadel jõuab meieni sellise käitumise kohta vihjeid just kaasliiklejatelt endilt. Iga selline vihje on suur ja tänuväärne panus inimeste turvalisusesse,“ tõdes Onopa.