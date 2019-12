Politsei tabas roolist joobes Atko bussijuhi

Narva elanikud andsid politseile märku Atko linnaliini bussijuhist, kes lõhnas nii tugevalt alkoholi järele, et tema joobes polnud kahtlustki. Bussijuhi kontrollimisel selgus, et rooli keerates ületas alkoholisisaldus veres lubatud piiri.

Politsei võttis bussijuhi roolist maha ja koostas talle väärteoprotokolli.

"Täname tähelepanelikke reisijaid, kes panustasid suurel määral kõigi linnaelanike turvalisusesse ja teavitasid joobekahtlusega juhist politseid. Sõidukijuhina ei vastuta roolis olles keegi vaid iseenda elu ja turvalisuse eest, vaid mõjutatud on kõik, kes samal ajal liiklevad. Hoia ennast ja teisi. Kui jood, ära sõida!," pani politsei südamele.

Pidevad probleemid

Atko on tänavu mitmete seikadega kurikuulsust kogunud - küll on bussid tulemata jäänud, kraavi sõitnud või avariisse sattunud. See pole ka esimene kord, kui Atko bussijuht roolist purjuspäi tabati.

Tänavu mais jäi Keilas vahele Atko bussijuht, kes oli töö ajal purupurjus. Bussis viibis sõiduki peatamise hetkel 20 inimest. Kahtlase sõidustiiliga juhist teatasid nii bussis viibinud reisija kui ka kaasliikleja, kes nägi, et bussijuht eiras punast foorituld.