Politsei tabas kolm noormeest, keda kahtlustatakse katalüsaatorite vargustes

Sel ja eelmisel nädalal pidas politsei Põlvamaal kinni kolm noormeest, keda kahtlustatakse novembris toime pandud katalüsaatorite vargustes. Selles kriminaalasjas esitati meestele kahtlustus kokku 12 katalüsaatori varguses Tartu- ja Võrumaalt, neist kaheksa katalüsaatorit varastati Tartust ja neli Võrust. Peaasjalikult olid kuriteos kahtlustatavate huviorbiidis magalarajoonides korrusmajade juures seisnud sõidukit, mida öisel ajal rüüstati.

Tartu politseijaoskonna varavastaste kuritegude menetlusgrupi juht Tauno Pärli kirjeldas, et esimeste vargusjuhtumite aset leides asus politsei koguma tunnistajaid, turvakaamerasalvestusi ja teisi tõendeid, et kuriteos kahtlustatavad võimalikult kiiresti kindlaks teha.

„Kriminaalpolitsei erinevate töövõtete tulemusel hakkas uurimine aina enam edenema, kuni saime piisavad tõendid, et kahtlustada katalüsaatorite varguslaines just neid kolme noormeest. Noormehed tunnistasid oma süüd kirjeldades, et teenisid kriminaalset tulu varastatud katalüsaatoreid kokkuostu viies,“ märkis Pärli.

Vargustes kahtlustatavad mehed on vanuses 19-20 eluaastat. Neist üks on varem kriminaalkorras karistatud.

Täpsemate üksikasjade selgitamiseks jätkub kriminaalmenetlus vargust käsitleva paragrahvi alusel, mis võib süüdimõistmisel kaasa tuua rahalise karistuse või kuni viie aasta pikkuse vangistuse.

Viimane samasugune katalüsaatorite varguslaine tabas Lõuna-Eestit aasta tagasi. Politsei tegi toona kindlaks, et ka nende katalüsaatorite varguste taga olid kaks kohalikku meest, kellele kohus mõistis erinevate süütegude eest karistuseks reaalse vangistuse.