Politsei tabas kaasliikleja vihje peale Viljandis ringi sõitnud roolijoodiku

Eile hommikul, kella 10 paiku sai häirekeskus teate, et Viljandis Metsküla tee tanklast väljus joobes mees, kes istus halli värvi Mercedese rooli ning lahkus seejärel tankla juurest. Joobekahtlusega juhist teada andnud tähelepanelik inimene edastas politseinikele lisaks info nii sõiduki väljanägemisest, registreerimismärgist kui ka võimalikust liikumissuunast. Teatele reageerinud politseinikud asusid linnast kirjeldatud sõidukit otsima ning loetud minutite pärast õnnestus korravalvuritel sõiduk Piiri põik tänaval peatada. Kontrollimisel ilmnes, et auto roolis oli 37-aastane raskes joobes juht. Ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati esmalt arestikambrisse kainenema.

Viljandi politseijaoskonna patrulltalituse juht Silver Simuste kinnitas, et kui häirekeskusele laekub teade joobekahtlusega juhist, võetakse neid teateid linnades jätkuvalt väga tõsiselt ja püütakse igal juhul juhti tabada. "Seda enam, et nendele vihjetele reageerides tabame enamasti just kõige ohtlikumaid ehk raskes joobes autojuhte," tõdes patrulltalituse juht.

Patrulltalituse juht tänab kõiki liiklejaid, kes keerulisest ajast hoolimata end ümbritsevat märkavad, liiklusturvalisusest lugu peavad ning joobes juhtidest teada annavad.

"Eriti tänulikud oleme kõigile neile teatajatele, kes jõuavad ohtliku juhi ja tema masina olulisi detaile märgata ning ka juhi liikumissuunda politseile täpsemalt kirjeldada. Seda eriti linnades ja neis piirkondades, kus sõidukijuht võib mõnel põhjusel reageerivale patrullile märkamatuks jääda või kitsale kõrvaltänavale põigates tahtlikult end varjata."