Politsei selgitab - miks ei alustatud menetlust sotsiaalkorteris toimunud väidetava vägistamisjuhtumi osas?

Sotsiaalmeedia postitudes kirjeldatakse, kuidas ohvril leiti küll vägistamisele viitavaid vigastusi, kuid politseiuurija olevat juhtumi lõpetanud, kuna tegemist ei olevat olnud vägistamisega.

Postitaja sõnul oli väidetav vägistaja surunud ohvrile peale alkoholi, asjaosalised ise kahtlustavad ka seda, et ohvrit mürgitati korgijookgiga. "Me võime küll eksida, aga noh, ära juua kolm pitsi ja olla mälus nii, et sa isegi ei tunne, kuidas sind ära kasutatakse?! Kuidas see võimalik on, et viin nii toimib??" postitati sotsiaalmeedias. Vaata postitust täismahus artikli all.

Sotsiaalmeedias kirjeldatud juhtumi osas jagab selgitusi Põhja prefektuuri juhtivuurija Reimo Raivet:

Sotsiaalmeedias kirjeldatud sündmuse asjus pöördus meie poole naine, kes esitas avalduse väärkohtlemise kohta. Politseinikud vestlesid naisega pikalt, püüdes saada juhtunus selgust ning teada kõik, mida kannatanu toimunust meenutada suutis.